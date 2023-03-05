Названы самые красивые русские имена по мнению иностранцев: довольно простые и знакомые

Немцы признались, что им нравятся русские имена и назвали самые красивые и звучные на их взгляд.

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Журналисты составили рейтинг по итогам исследования, выделив самые любимые германцами женские и мужские имена.

Среди мужских русских имен немцы чаще всего называли имя Алеша именно в уменьшительно-ласкательной форме, детской. На втором месте рейтинга оказалось имя Николай, третье место досталось Максиму. Вадим попал на четвертое место. И замкнул топ-5 мужских русских имен Никита.

Среди женских отечественных имен, немцам больше всего нравится Алина. На втором месте созвучное имя Полина. На третьем месте расположилась Дарья. На четвертом - Мила. И закрыла пятерку лидеров Вика.

Источник: wunderweib.de