Как при помощи спичек прогнать мошек из цветов и рассады: больше не увидите крылатых

Как при помощи спичек прогнать мошек из цветов и рассады: больше не увидите крылатых

Цветы. Фото: Global Look Press

Также этим способом можно пользоваться для профилактики.

Простой народный способ может навсегда уберечь ваши комнатные растения от мошек, которые любят заводиться в почве, если нечаянно перелить растение при поливе.

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Конечно, в первую очередь нужно стараться правильно поливать цветы, но если мошки все-таки завелись, игнорировать не стоит. Их личинки портят корневую систему растений. Тем более, что избавиться от них – проще простого.

Воткните обычные серные спички в землю головками вниз – личинки передохнут. Можете оставить их в земле и дальше для профилактики.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород. Дача».

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