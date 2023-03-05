Как при помощи спичек прогнать мошек из цветов и рассады: больше не увидите крылатых

Простой народный способ может навсегда уберечь ваши комнатные растения от мошек, которые любят заводиться в почве, если нечаянно перелить растение при поливе.

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Конечно, в первую очередь нужно стараться правильно поливать цветы, но если мошки все-таки завелись, игнорировать не стоит. Их личинки портят корневую систему растений. Тем более, что избавиться от них – проще простого.

Воткните обычные серные спички в землю головками вниз – личинки передохнут. Можете оставить их в земле и дальше для профилактики.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород. Дача».