Названы лучшие российские кремы для женщин от 40 до 50 лет: есть недорогие, но качественные

Эксперты «МаркиКачества» составили рейтинг самых качественных и действенных отечественных кремов для женщин от 40 до 50 лет. Они имеют разную стоимость и состав, но отличает их одно – они реально работают.

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Рейтинг исследователи составили, основываясь на отзывах пользовательниц, а также профессиональных косметологов.

На первое место они поставили российский крем Kosmoteros Creme за 2400 рублей. На второе – Librederm «Коллаген» за 1100 рублей. На третье – «Кора Лифтинг» за 580 рублей. На четвертое – Natura Siberica за 660 рублей. Топ-5 рейтинга замкнул крем Planeta Organica за 315 рублей.

Источник: markakachestva.ru.