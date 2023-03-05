Рубль рухнет: экономист выдал реальный прогноз на март

Российская валюта, похоже, в ближайшее время укрепляться не будет. Такой прогноз сделал финансовый эксперт Владимир Григорьев. По его словам, в марте доллар может подрасти до 77 рублей. Соответственно, рубль упадет в цене.

В первую очередь, произойдет это из-за роста импорта. Доллар будет толкать вверх спрос на иностранную валюту.

Вторая причина падения рубля, по мнению Григорьева, антироссийские санкции, под которые попали популярные банки. Это тоже отразится на курсе нашей валюты.

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