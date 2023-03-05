Как шарики из фольги, брошенные в стиралку, делают белье просто волшебным: настоящее чудо

Опытные хозяйки всегда бросают в барабан стиральной машинки во время стирки 2-3 алюминиевых шарика. Сделать их проще простого – нужно просто оторвать от кулинарной фольги лист и скатать его в комок.

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Эта простая хитрость сделает ваше белье после стирки более мягким, вы достанете его из машинки к тому же и более просушенным.

Мало того, шарики из алюминия позволят лучше простирать белье, сэкономив ваши средства на порошке. А также избавят ваше белье от статического электричества при последующей носке, то есть вам не нужно будет пользоваться химическим антистатиком!

Источник: cosmo-frost.ru