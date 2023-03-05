Падающий доллар удивил валютчиков: не ожидали хитрости – растерянность на лицах

3 марта доллар стал идти на понижение относительно других иностранных валют. Эксперты объясняли это поведение «американца» публикацией в США данных о снижении деловой активности в стране.

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В итоге евро и иена сильно укрепились на фоне доллара на торгах. Однако это продлилось недолго.

Уже вечером в пятницу доллар замедлил падение относительно евро. По состоянию на 18.51 по Москве курс евро к доллару рос до 1,0599 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0596 доллара. До выхода статистики евро дорожал до 1,062 доллара.

Как прогнозируют финансовые аналитики, доллар все же укрепит свои позиции и пойдет на следующей неделе на повышение. Не все валютчики ожидали такой разворот событий, кое-кто сейчас пытается справиться с эмоциями.

Источник: 1prime.ru.