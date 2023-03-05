Гарантия роскошной рассады: почему семена нужно положить у батареи – как

Опытные садоводы используют этот прием, чтобы рассада получилась роскошной и пышной. Перед тем, как засеять семена, они ненадолго замачивают их в воде (не более чем на 10 часов).

Далее набухшие семечки заворачивают в намоченную ткань или салфетку, потом кладут в полиэтиленовые пакеты.

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Далее эти свертки раскладывают в теплых местах, расположив в любой посуде.

Этими местами могут быть обычные квартирные радиаторы отопления или печи в частных домах. На сами батареи класть семена не нужно, а вот рядом разместить на стул или табурет – прекрасная идея.

Семена «решат», что пришло время всхожести и начнут быстро давать ростки.

Источник: belnovosti.by