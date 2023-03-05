Как обычной солью убрать нагар со сковороды: прогреваем – все исчезает!

Обычная соль поможет с легкостью удалить нагар с внутренней стороны сковороды. Конечно, тут надо понимать, что средство применимо для посуды, которая допускает абразивную чистку.

Например, антипригарные покрытия соль испортит. Поэтому тут нужно искать иной метод.

Итак, чтобы нагар легко отошел от сковороды, нужно насыпать в нее полстакана поваренной соли и нагреть.

Вы должны услышать характерное потрескивание соли, 15 минут пусть все будет в таком состоянии. Нужно лишь помешивать соль, а потом уберите сковородку с плиты и дайте ей постоять с нагретой внутри солью. Затем этой же солью с помощью щетки или губки удалите нагар.

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Источник: techinsider.ru.