Стал известен честный курс доллара на март: люди оторопели от цифр – смешно, но не всем

Последние торги на Московской бирже показали, что доллар способен удивить. Он неожиданно взлетел до 75,63 рубля, прибавив в весе сразу на 32 копейки.

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Во многом в таком прыжке виновата возросшая стоимость нефти, утверждают финансовые аналитики. Но и это не потолок для «американца».

Эксперты настаивают – доллар будет и дальше идти на повышение и в марте может достичь показателей в 76–78 рублей. Россияне оторопели от этих цифр, однако те, кто прикупил доллары по низкой цене во время его падения, явно сейчас потирают руки от удовольствия.

Источник: 1prime.ru.