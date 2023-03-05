Женщины с этими именами – лучшие любовницы: творят такое, что трудно представить!

Есть такой типаж женщин, от которых мужчины без ума. Причем в определенном смысле. Как утверждают эзотерики, быть лучшими любовницами у них на роду написано. А все из-за того, что родители им дали определенные имена.

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В имени, словно кодом написано умение вытворять такие вещи в постели, о которых многие и думать стесняются. А эти дамы раскованы и готовы к любым экспериментам.

К таким именам относятся: Ксения, Светлана, Александра.

Ксении только с виду застенчивы, когда они остаются с мужчиной наедине, то превращаются в настоящих тигриц. Они любят ролевые игры и свежие чувственные ощущения.

Светланы очень уверены в себе, поэтому в любой ситуации могут позволить себе многое. Кроме того, они с легкостью соглашаются на те вещи, которые многие считают запретными.

Александры всегда немного имеют капельку брутальности в характере, а потому, как и мужчины, в первую очередь ценят удовольствие, а не какие-то там романтические сопли.

Источник: progorod76.ru