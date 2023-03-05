Все делают неправильно: перегородки на кассовой ленте необходимо использовать иначе

Эксперт, работающий в магазине, поделился опытом использования разделителей на кассовой ленте.

По совету работника супермаркета, разделитель нужно класть вдоль конвейерной ленты. Это будет создавать зазор в 30 см между продуктами каждого покупателя.

Обычно в российских магазинах покупатели кладут разделители попрек ленты. Однако такое расположение не является правильным. Поскольку только первый вариант позволяет правильно сработать датчику конвейерной ленты.

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Датчик обычно работке в неспешном режиме. И при правильном расположении разделителя продукты не будут мешать кассиру. Об этом заявили в 7news.com.