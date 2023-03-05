Россиянам рассказали, в каких случаях банк заберет деньги клиента себе

Банковские карты

Банковские карты. Фото: Global Look Press 

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили поделился важной информацией.

Стало известно, в каких двух ситуациях банк в полном праве забрать средства клиента с карты.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, первый случай связан со списанием долгов. Чтобы забрать долги за ЖКУ, не нужно обращаться в суд. Судебный приказ «коммунальщики» направляют приставам или в банк, а деньги уходят со счета задолжника. 

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Второй способ списания денег происходит в связи с соглашением самого клиента банка. Например, при погашении кредита с расчетного счета клиента снимают деньги. Об этом рассказали в 1prime.ru.

Напомним, ранее эксперт рассказал о подорожании авиабилетов в начале мая.

Читайте также