Россиянам рассказали, в каких случаях банк заберет деньги клиента себе

Стало известно, в каких двух ситуациях банк в полном праве забрать средства клиента с карты.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, первый случай связан со списанием долгов. Чтобы забрать долги за ЖКУ, не нужно обращаться в суд. Судебный приказ «коммунальщики» направляют приставам или в банк, а деньги уходят со счета задолжника.

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Второй способ списания денег происходит в связи с соглашением самого клиента банка. Например, при погашении кредита с расчетного счета клиента снимают деньги. Об этом рассказали в 1prime.ru.