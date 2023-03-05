«Будет только повышение цен»: эксперт рассказал о подорожании авиабилетов в начале мая

Стали известны цены на авиабилеты в период майских праздников.

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян поделился важной информацией и рассказал о ценах на авиабилеты весной 2023 года.

«Понятно, что в майские праздники все будет дорого, это нормально. Мой совет: чтобы сэкономить, покупайте билеты и путевки на майские праздники заранее», – отметил Алексан Мкртчян.

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