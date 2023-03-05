«Будет только повышение цен»: эксперт рассказал о подорожании авиабилетов в начале мая

Стали известны цены на авиабилеты в период майских праздников.
Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян поделился важной информацией и рассказал о ценах на авиабилеты весной 2023 года.
«Понятно, что в майские праздники все будет дорого, это нормально. Мой совет: чтобы сэкономить, покупайте билеты и путевки на майские праздники заранее», – отметил Алексан Мкртчян.
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«Никаких распродаж в последний момент, которых люди обычно ждут, в этом году не будет. Будет только повышение цен», – добавил эксперт в беседе с radiosputnik.ria.ru.
«Например, билет из Москвы в Сочи, который стоил три тысячи рублей, стоит уже шесть тысяч, а ближе к концу апреля он будет стоить пятнадцать тысяч. Подорожание будет примерно пятикратное, чтобы вылететь вечером 5 мая и 9 мая вечером вернуться», – заключил Алексан Мкртчян.
Напомним, ранее эксперт назвал продукты питания, которые могут подорожать в ближайшее время.