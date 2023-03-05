«В олдскульном стиле»: специалист дала рекомендации перед покупкой кроссовок на весну

Кроссовки

Кроссовки. Фото: Global Look Press 

Персональный и модный стилист Ольга Ефимова поделилась экспертным мнением.

Эксперт рассказала, какие кроссовки будут самыми модными этой весной.

Стилист посоветовала выбирать модель, которая будет напоминать спортивные кеды 70-80-х годов. 

«В моде кроссовки в олдскульном стиле, напоминающие кеды для спорта из 70-80-х- аккуратной формы и прямой подошвой. В то же время обратный тренд – футуристичные сложные по дизайну, окраске и форме подошвы», – отметила Ольга Ефимова.

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Эксперт обозначила, что не стоит гнаться за трендовыми моделями. Лучше отдать предпочтение действительно удобной и понравившейся паре кроссовок.

«Если ищете пару на несколько лет или сезонов, выбирайте классические модели белого, черного или спокойных цветов», – посоветовала стилист в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее были названы десять бьюти-трендов, которые пришли из 90-х.

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