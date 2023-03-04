Три знака зодиака, которых в марте пронзит стрела Купидона — амурные дела гарантированно пойдут в гору

Звезды сулят неземную любовь трем знакам зодиака, которые все еще не в отношениях. В марте они встретят дорогих сердцу людей, и уже не смогут представить другой жизни.

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Острая стрела Купидона пронзит Овнов. Март для представителей этого знака станет периодом интенсивного развития в личном плане. В это время они будут чувствовать невероятный подъем и уверенность в себе, что поможет наладить глубокие и стабильные отношения.

У Скорпионов также наметится прогресс в амурных делах. Укреплению новых отношений поспособствует умение быть терпеливыми и открытыми к мнению других людей, особенно потенциальных партнеров.

Еще один знак зодиака, для которых март будет насыщенным в любовном плане — это Водолей. В этом месяце представители знака испытают сильное желание начать новые отношения или улучшить текущие. Для этого Водолеи начнут проявлять большую инициативу в амурных делах.

Единственное, что советуют звезды, — не быть грубыми. Мягкость в отношениях с противоположным полом скорректирует недопонимания и сгладит конфликтные ситуации.

По материалам «Вечерней Москвы»