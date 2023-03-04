Выбираем одежду этого оттенка: что надеть, чтобы получить роскошный подарок к 8 Марта — Володина

В преддверии праздничной недели Василиса Володина рассказала о палитре в одежде, которой стоит отдать предпочтение, если очень уж хочется получить роскошный подарок к 8 Марта. Астролог уверяет, что эти оттенки подействуют магическим образом, и непременно «раскулачат» щедрых.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Володина предупредила сразу: палитра выглядит нерадостно. Все из-за «Венеры, осененной марсианским влиянием, да еще и в дни, близкие к Полнолунию».