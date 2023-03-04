Выбираем одежду этого оттенка: что надеть, чтобы получить роскошный подарок к 8 Марта — Володина

В преддверии праздничной недели Василиса Володина рассказала о палитре в одежде, которой стоит отдать предпочтение, если очень уж хочется получить роскошный подарок к 8 Марта. Астролог уверяет, что эти оттенки подействуют магическим образом, и непременно «раскулачат» щедрых.
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Володина предупредила сразу: палитра выглядит нерадостно. Все из-за «Венеры, осененной марсианским влиянием, да еще и в дни, близкие к Полнолунию».
«Не самое нежное сочетание, чего уж там. Воспринимается тяжеловато», — отмечает астролог.
«Не настаиваю, решайте сами, что лучше — ходить в цветах как-бы-шоколада и притягивать роскошные подарки к 8 Марта. Или пусть эту удачу ловят другие, раз она такого цвета...», — подытожила звезда экрана в своем телеграмм-канале.
Астро-Палитра от Василисы Володиной на 6-12 марта. Фото: скриншот соцсетей героя публикации