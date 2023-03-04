Готовим супервкусный десерт из сгущенки всего за 10 минут! Руки сами потянутся за добавкой

Приготовить по-настоящему вкусный десерт можно из двух ингредиентов и всего за 10 минут! Все, что понадобится, это банка сгущенки и один лимон. Кулинары уже проверили рецепт: тающий вкус лакомства превзошел любые ожидания!
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Начинаем готовку с промывания цитруса. Тщательно трем его под струей проточной воды, можно с добавлением соды, после чего разрезаем на две части, и выдавливаем сок в стакан.
В отдельную емкость выливаем сгущенку и добавляем к ней получившийся сок. Взбиваем миксером.
Всего за 10 минут получится нежнейшая консистенция в виде воздушного мягкого крема. Употреблять его сразу не желательно; лучше немного охладить.
Кулинары портала 1000Menu отмечают, что есть лакомство можно как самостоятельное блюдо, а еще оно отлично подойдет в качестве начинки для торта или пирожных.