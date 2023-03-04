Всего одно условие — и деньги в кармане! Пенсионеров порадуют солидной прибавкой в размере 50 тысяч рублей

Российских пенсионеров порадуют солидной прибавкой в размере 50 тысяч рублей! Деньги на эти цели выделены и уже ждут адресатов.

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Чтобы получить заветную сумму необходимо выполнить одно условие. Лишние телодвижения при этом не нужны; пенсионеры должны вести привычный образ жизни.

Секрет получения денег прост: средства выплачивают за долгую совместную жизнь в браке — 50 лет и более. Брак должен быть непрерывен и обязательно оформлен.

В зависимости от субъекта размер выплаты может отличаться. Самые крупные суммы дают в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ханты-Мансийском АО: там один год совместной жизни эквивалентен одной тысяче рублей. Таким образом, те, кто прожил в браке 50 лет, могут претендовать на сумму в 50 000 рублей!

По материалам MK.RU.