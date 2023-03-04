Василиса Володина 4 марта пообещала: «Есть все шансы обзавестись влиятельными поклонниками»

Экс-ведущая шоу «Давай поженимся!», известный астролог Василиса Володина обрадовала прекрасную половину человечества 4 марта. В этот день звезды сулят появление поклонников. Правда, не просто так – придется приложит немного усилий. Но это – только приятные хлопоты.

«Трин огненных знаков с участием Луны, Венеры и Юпитера, а значит женщинам впору зажигать на сцене, даже если это собственная кухня. Наряжайтесь дома или устройте «выход в свет» с подругой или любимым.

Корпоративные мероприятия и семейные торжества сегодня пройдут великолепно. Есть все шансы обзавестись влиятельными поклонниками или обратить на себя внимание коллег за счет артистизма», - сообщила астролог.

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