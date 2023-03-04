«Необходимо разработать мобильное приложение»: порядок оплаты услуг ЖКХ в России может измениться

Счетчик

Счетчик. Фото: Global Look Press 

Все чаще стали звучать предложения о полном отказе от бумажных квитанций для оплаты коммунальных услуг.

Власти России вновь заговорили об отказе от прежней системы оплаты услуг ЖКХ.

Речь идет об упразднении отправки бумажных квитанций. 

Сенатор Дмитрий Кузьмин заявил о необходимости разработки специального приложения, которое осуществляло бы услуги в сфере ЖКХ в электронном формате.

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«Для этого необходимо разработать мобильное приложение, которое наряду с возможностью решения любых вопросов в сфере ЖКХ будет иметь различный сервисный функционал — будь то доставки воды, уборка квартир, страхование», – процитировали Кузьмина в pnp.ru.

К слову, в России есть подобная система – ГИС ЖКХ. Но ей пользуются только четыре миллиона россиян.

Напомним, ранее Верховный суд принял новое решение для россиян, у которых стоят счетчики в квартире. 

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