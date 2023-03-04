«Необходимо разработать мобильное приложение»: порядок оплаты услуг ЖКХ в России может измениться

Власти России вновь заговорили об отказе от прежней системы оплаты услуг ЖКХ.
Речь идет об упразднении отправки бумажных квитанций.
Сенатор Дмитрий Кузьмин заявил о необходимости разработки специального приложения, которое осуществляло бы услуги в сфере ЖКХ в электронном формате.
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«Для этого необходимо разработать мобильное приложение, которое наряду с возможностью решения любых вопросов в сфере ЖКХ будет иметь различный сервисный функционал — будь то доставки воды, уборка квартир, страхование», – процитировали Кузьмина в pnp.ru.
К слову, в России есть подобная система – ГИС ЖКХ. Но ей пользуются только четыре миллиона россиян.
Напомним, ранее Верховный суд принял новое решение для россиян, у которых стоят счетчики в квартире.