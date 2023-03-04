Деньги придут автоматически: появились новые условия для получения средств на детей

Отметим, что ежемесячно родителям с детьми-инвалидами поступает доплата в 7901 рубль. В 2023 году на такие выплаты выделили около 530 млн рублей.

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К слову, в таких семьях с двумя родителями заявление подавать все-таки придется. Это объясняется тем, что что пособие определят после анализа доходов семьи. Если среднедушевой доход выше 17 277 рублей, то государство откажет в дополнительной выплате. Об этом рассказали в mk-mosobl.ru.