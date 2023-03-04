«Диапазон остается прежним»: финансист – про курс доллара в марте

Минувшая неделя мало что изменила в ситуации падения рубля. Отечественная валюта продолжила слабеть. Финансовый эксперт Андрей Кочетков из компании «Открытие инвестиции» винит в этом рост импорта. Открывшийся после пандемии Китай активно наращивает поставки в нашу страну, в дальнейшем они будут лишь расти, что будет давить на рубль еще сильнее.

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В то же время российский экспорт также продолжит наращивать объемы. И финансист компании «Локо-инвест» Дмитрий Полевой более оптимистичен. Он дал прогноз не только на начавшийся март, но и на перспективу.

«Мы по-прежнему допускаем умеренный рост рубля в марте и втором квартале (на фоне стабилизации экспорта, торможения импорта и чуть меньшего оттока капитала), но диапазон курса доллара до конца года остается прежним – 70-80 рублей», — считает эксперт.

По материалам сайта «Прайм»