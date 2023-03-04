Аптечное средство за копейки отмоет лучше дорогущих марок: сковородка как новая!

Многие хозяйки в стремлении подыскать идеальное моющее средство от гари и жира пришли к выводу, что выбирать следует подороже. Мол, переплачиваем за результат, зато время сэкономим. Только вот есть народное средство едва ли не за копейки, которое составит весомую конкуренцию раскрученным маркам и отчистит любую грязь от сковородки.

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Причем, это чудо-средство знакомо всем. Речь идет о нашатырном спирте. В аптеках цены на него стартуют с 23 рублей. Чтобы отмыть сковородку, разбавьте 1 чайную ложку спирта литром теплой воды, опустите в получившийся раствор посудину и, если загрязнение сильное, оставьте подольше отмокать.

По материалам сайта Pensnews