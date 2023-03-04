«Будьте внимательны»: Глоба предрек людям 5 марта шансы и угрозы

Астролог Богдан Глоба, сын известных экспертов сферы Тамары и Павла Глобы, регулярно дает свои прогнозы людям, в которых предупреждает о важно. На этой первой весенней неделе у многих рушатся планы, и Глоба-младший это предсказывал. Про нестабильность в делах следует помнить даже в выходные, но 5 марта можно все-таки поймать шанс. А еще существуют автоугрозы.

«Воскресенье подарит хорошие шансы людям, не стесняющимся презентовать себя и свою работу в массы. Вечером будьте внимательны за рулем и в дорогах», - предупредил Глоба в Telegram.

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