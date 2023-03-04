Что подарить на 8 Марта: названы популярные презенты для женщин в этом году

В преддверии Международного женского дня журналисты выяснили, какие подарки сильная половина россиян готовит виновницам торжества. Оказалось, что джентльменский набор уже не актуален.

Причем, мужчины пытаются экономить не только на цветах, но и украшениях. Среди популярных в этом году презентов – бижутерия, которая подвинула традиционную ювелирку.

Еще один из трендов этой весны – дарить продукты. Многие готовятся преподнести вино и фрукты, также фигурируют мед, шоколад, оливковое или льняное, тыквенное, кедровое, арбузное масла. В топе – орехи, мясные чипсы, урбечи, гималайская соль. Среди подарков фигурируют и предметы быта: пледы, тапочки, подушки, халаты, носки.

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О том, что подарить на 8 Марта, мужчины стали задумываться заранее. И выбирают тщательнее сюрприз еще и потому, что заблаговременная подготовка помогает сэкономить. В этом году подарочные приоритеты сильно поменялись, отмечает маркетолог Галина Паньшина. По ее наблюдению, в последние годы среди восьмимартовских презентов все больше прагматических.