«Может спутать все планы»: Глоба срочно предупредил людей 4 марта

Непростая первая неделя весны подходит к своему завершению. Но расслабляться, судя по всему рано. И даже наступившие выходные – не повод терять бдительность. Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, предупреждал, что с 27 февраля по 5 марта – это время крушения планов и переменчивых настроений. И в субботу, 4 марта, следует помнить об этом. Поскольку сохраняются перечисленные риски.

«Суббота может спутать все планы в первой половине дня, но время после удачно для переговоров и заключения сделок. В работе положитесь на коллектив. Досуг проведите с близкими», - посоветовал астролог в своем срочном астропрогнозе.

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