Теперь так и останется: объявлен новый курс валют — лучше не видеть эти цифры

В эту пятницу, 3 марта, Центробанк установил официальный курс валют, который уже не изменится. До понедельника, 6 марта. В этот день состоятся торги, а пока курс будет оставаться неизменным.

Итак, по результатам торгов на Московской бирже, Центробанк понизил стоимость доллара на 1 копейку до 75,45 рубля. Евро потерял гораздо больше — 14 копеек со снижением до 80,04 рубля.

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