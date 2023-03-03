Доллар по 200 рублей: эксперты назвали условия цены — полный хаос на рынке

Дискуссии по поводу того, как будет вести себя доллар и сколько стоить по отношению к рублю, через месяц, год и даже два, не утихают. Одни эксперты уверяют, что к 2025-м году за доллар придется платить аж 200 рублей. Американская валюта сильно подорожает, а российская девальвируется.

Впрочем, не все финансовые аналитики склонны так думать. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, подобные прогнозы не учитывает многих факторов. Поскольку за столь продолжительный срок это сделать просто невозможно. По его мнению, резкий рост курса иностранных валют может произойти, если не будет принято неких мер, что сложно себе представить.

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