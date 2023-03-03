«Проблемную зону мы не обтягиваем»: стилист рассказала, как при помощи одежды скорректировать фигуру

Стало известно, как при помощи правильного платья можно скрыть недостатки фигуры.
Эксперт в области моды и стиля напомнила, что у каждой женщины есть свои недостатки во внешности. Но переживать из-за полноты не стоит. Главное — не подчеркивать проблемную зону.
«Каждая женщина полная в своем месте, поэтому где полная, там обтягивать ни в коем случае нельзя. Потому что у кого-то просто большая грудь и живот, а у кого-то бедра большие», — отметила стилист.
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Соответственно, проблемную зону мы не обтягиваем. Свободный силуэт должен быть. Фасоны все разные и все зависит от типа фигуры и соответственно нужно выбирать уже исходя из конкретного случая», — добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперт назвала случаи, когда плащ прибавляет несколько лишних лет своей обладательнице.