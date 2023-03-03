Важное предупреждение для всех водителей: с первого марта нужно менять права

Стало известно, что с первого марта 2023 года российские водители будут вынуждены поменять права.

Причина видоизменения связана с отказом от штрихкода, который располагался на обратной стороне документа.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ранее штрихкод был введен для того, чтобы сотрудники ГИБДД могли оперативно проверить информацию о владельце прав. Но такой опцией никто не пользовался. Поэтому ее решили упразднить.