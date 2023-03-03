Важное предупреждение для всех водителей: с первого марта нужно менять права

Сотрудник ГИБДД

Сотрудник ГИБДД. Фото: Global Look Press 

Документ, подтверждающий право на управление транспортным средством, будет изменен.

Стало известно, что с первого марта 2023 года российские водители будут вынуждены поменять права.

Причина видоизменения связана с отказом от штрихкода, который располагался на обратной стороне документа.

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Ранее штрихкод был введен для того, чтобы сотрудники ГИБДД могли оперативно проверить информацию о владельце прав. Но такой опцией никто не пользовался. Поэтому ее решили упразднить. 

К слову, менять права будут в плановом порядке. Новые права без штрихкодов не спровоцируют массовые замены. Об этом рассказали в rg.ru.

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