«Ксюндель на фоне Валерии проигрывает»: Лена Миро объяснила, почему Курбан Омаров не остался с Ксенией Бородиной

Писательница Лена Миро объяснила, почему бывший муж телеведущей Ксении Бородиной предпочитает ей новую пассию Валерию.
Миро отметила, что Бородина менее требовательная. Однако сложный характер Валерии не помешал Курбану уйти от ведущей «Дома-2».
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Причина того, что бизнесмен остается с блондинкой Валерий проста. По мнению Миро, Бородина обладает менее выдающимися внешними данными. А Валерия привлекла Курбана своей красотой.
«Конечно, Ксюндель на фоне Валерии проигрывает. Характер, как на мой вкус, не очень. Слишком требовательная, так это можно назвать. Впрочем, вряд ли Курбан так глубоко размышлял. Валерия просто намного краше», — написала Миро в своем блоге.
Напомним, ранее Ксения Бородина призналась, что Курбан Омаров не видел дочку несколько месяцев.