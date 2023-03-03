«Ксюндель на фоне Валерии проигрывает»: Лена Миро объяснила, почему Курбан Омаров не остался с Ксенией Бородиной

Писательница Лена Миро объяснила, почему бывший муж телеведущей Ксении Бородиной предпочитает ей новую пассию Валерию.

Миро отметила, что Бородина менее требовательная. Однако сложный характер Валерии не помешал Курбану уйти от ведущей «Дома-2».

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Причина того, что бизнесмен остается с блондинкой Валерий проста. По мнению Миро, Бородина обладает менее выдающимися внешними данными. А Валерия привлекла Курбана своей красотой.