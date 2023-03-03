«Не обсуждается»: глава Рособрнадзора сделал громкое заявление о возможности отмены ЕГЭ

Стало известно, отменят ли ЕГЭ в России.
Глава Рособрнадзора заявил, что корректировать нужно Болонскую систему и высшее образование. Система экзаменации в школах останется прежней.
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«Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом», – процитировали главу Рособрнадзора в tass.ru.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможной отмене ЕГЭ.