«Не обсуждается»: глава Рособрнадзора сделал громкое заявление о возможности отмены ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ. Фото: Global Look Press 

Анзор Музаев напомнил, что перемены хотели внести в Болонский процесс. А он связан с высшим образованием.

Стало известно, отменят ли ЕГЭ в России.

Глава Рособрнадзора заявил, что корректировать нужно Болонскую систему и высшее образование. Система экзаменации в школах останется прежней.

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«Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом», – процитировали главу Рособрнадзора в tass.ru.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможной отмене ЕГЭ.

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