«Не обсуждается»: глава Рособрнадзора сделал громкое заявление о возможности отмены ЕГЭ

Стало известно, отменят ли ЕГЭ в России.

Глава Рособрнадзора заявил, что корректировать нужно Болонскую систему и высшее образование. Система экзаменации в школах останется прежней.

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