Тусклые ложки и вилки заблестят как новенькие: копеечное чудо-средство

Даже самые качественные столовые приборы из нержавеющей стали с годами после частого использования и мытья теряют свой первоначальный вид. Однако вернуть им заводской блеск можно. Способов для этого несколько.

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К примеру, ложки и вилки советуют положить в кастрюлю с горячей водой, в которой до этого варилась картошка. Всего десять минут — и столовые приборы можно ополоснуть и хорошенько вымыть.

Еще один вариант — положить ложки и вилки в контейнер с фольгой. Сверху нужно посыпать соду и добавить горячую воду. Через 5-10 минут сполоснуть и вытереть насухо.

Кроме того, для очистки используется раствор с уксусом или соком лимона. В этой смеси столовые приборы можно оставить на несколько минут. Затем их нужно сполоснуть и высушить.