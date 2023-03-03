Это бюджетное средство легко уберет царапины с ламината: народ в восторге

Как вернуть первозданный вид напольному покрытию после того, как на нем появились царапины. Стоит только передвинуть мебель или помыть пол химическим средством, как на его защитном покрытии могут возникнуть заломы.

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Убрать такие трещинки с ламината могут восковые карандаши. Чтобы не покупать их, можно воспользоваться проверенным народным методом.

Так, устранить дефекты на ламинате можно с помощью оливкового масла. Для этого нужно хорошо вымыть пол, затем дать ему просохнуть. Уже после этого можно втереть масло в трещинки, отполировав тем самым пол. Если со временем царапины вернутся, можно снова попробовать тот же метод.