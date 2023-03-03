«Произошла большая трагедия»: эксперт рассказал, стоит ли ехать на отдых в Турцию в ближайшее время

Стало известно, советуют ли специалисты путешествия в Турцию после недавних землетрясений.
Турция — излюбленное место для российских туристов. Однако февральские события в Турции заставили россиян сомневаться в выборе курортов этой страны.
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Эксперт ответил, рекомендуется ли отправиться в Турцию в ближайшие месяцы.
«Всем известно, что в Турции произошла большая трагедия. Соответственно, сейчас точно не стоит ехать в регионы, которых она коснулась (хотя и до этого туристический поток в эти города был минимальным). На данный момент не рекомендую менять свои планы о поездке в Турцию, если вы собираетесь перемещаться проверенными туристическими маршрутами», — отметил Артем Венскель в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперты рассказали об упрощении получения шенгенской визы.