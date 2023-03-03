Москвичей призвали к особой осторожности на дорогах 3 марта из-за непогоды

3 марта сотрудники столичной госавтоинспекции призвали московских водителей и пешеходов к особой осторожности на дорогах ввиду непогоды.

«Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим, — сообщается в Telegram-канале ведомства. — Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя яркую одежду и световозвращающие элементы».