Москвичей призвали к особой осторожности на дорогах 3 марта из-за непогоды

3 марта сотрудники столичной госавтоинспекции призвали московских водителей и пешеходов к особой осторожности на дорогах ввиду непогоды.
«Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим, — сообщается в Telegram-канале ведомства. — Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя яркую одежду и световозвращающие элементы».
Сотрудники ГИБДД пообещали оказывать всестороннюю помощь участникам движения.
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По сообщению Гидрометцентра России, днем 3 марта в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, мокрый снег, гололедица и около 0 градусов. В ночь на субботу температура опустится до -4 градусов.