Легкий способ удалить налипшую жвачку с ковра: даже тереть не придется

Дети случайно уронили жвачку на ковер, и кто-то наступит на вязкую кашу? Есть простейший способ, чтобы удалить жевательную резинку с ворса. Можно обойтись даже без многочасового отмачивания.

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Так, любое непростое дело становится элементарным, если применить немного знаний химии. Жвачка станет хрупкой при заморозке. Для этого нужно положить в герметичный пакет или пластиковую емкость кубики льда. Это средство стоит оставить поверх жевательной резинки на полчаса. А когда жвачка замерзнет, она легко удалится с коврового покрытия.