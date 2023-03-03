«Легче улавливать скрытый смысл»: вот что Василиса Володина предрекла на 3 марта

Астролог Василиса Володина дала прогноз на новый день весны, 3 марта. В канун уикенда Меркурий переходит в созвездие Рыб, который пробуждает в людях способности быть психологами.

«Легче улавливать скрытый смысл слов, читать между строк, подстраиваться под собеседника», - объясняет астролог.

Этот день прекрасно подойдет и для решения личных вопросы: признаться в чувствах значительно легче, женщин будут вдохновлять романтические жесты, такие как стихи и песни.

«Велики шансы влюбиться по переписке, а друзья могут организовать «случайное знакомство» в тайне от вас.

Для тех, кто откладывал поход к психологу до лучших времен — они настали», - предупредила Володина.