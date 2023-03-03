На 7560 рублей: кому повысят пенсии в марте — прибавка придет автоматически

С 1 марта многие пожилые россияне ощутят весомую прибавку к пенсии. Получателям выплаты по старости автоматически надбавят по 7567 рублей 33 копейки. Речь идет о людях, достигших 80-летнего возраста.

По закону о пенсиях, каждый россиянин, достигший 80 лет, имеет право на получение двойной фиксированной выплаты от Социального фонда. Это часть начисления в составе пенсии, и в 2023 году она была проиндексирована, теперь составляет 7567,33 рубля. А значит, с 1 марта отпраздновавшие в предыдущем месяце 80-летие люди получат на 7567,33 рубля больше, чем прежде.

По материалам сайта «Прайм»