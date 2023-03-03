Доллар по 200? Финансист объяснил, возможно ли это и когда

В свете происходящих мировых процессов многие финансисты предрекают, что в России доллар скоро будет стоить 200 рублей. Год назад в условиях напряженности рубль сильно сдал относительно мировой валюты, но действия регулятора помогли стабилизировать ситуацию.

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В марте-апреле 2022 года, напомним, стремительно ослаб. Банк России смог предотвратить обвал: блокировка нерезидентов, комиссия на покупку валюты, увеличение ключевой ставки до 20%, запрет на валютные операции. Механизм проработанный и, в случае повторения ситуации, эти и другие методы будут использоваться для решения вопроса.

Поэтому при прогнозах о долларе по 200 рублей обычно не учитываются многие факторы.