Доллар по 200? Финансист объяснил, возможно ли это и когда

В свете происходящих мировых процессов многие финансисты предрекают, что в России доллар скоро будет стоить 200 рублей. Год назад в условиях напряженности рубль сильно сдал относительно мировой валюты, но действия регулятора помогли стабилизировать ситуацию.
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В марте-апреле 2022 года, напомним, стремительно ослаб. Банк России смог предотвратить обвал: блокировка нерезидентов, комиссия на покупку валюты, увеличение ключевой ставки до 20%, запрет на валютные операции. Механизм проработанный и, в случае повторения ситуации, эти и другие методы будут использоваться для решения вопроса.
Поэтому при прогнозах о долларе по 200 рублей обычно не учитываются многие факторы.
«Цена будет двигаться по такой модели, если регуляторы не предпримут активных действий для сглаживания резких колебаний, когда на рынке возникает детерминированный хаос. Также невозможно учесть в прогнозах все будущие геополитические факторы и предсказать поведение участников рынков», - объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сайту «Прайм».