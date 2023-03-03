Хватит одной таблетки: растворите ее в воде - кухонные полотенца отстирает!

Главные помощники хозяйки на кухне – полотенца и прихватки, и им поэтому достается больше всего. Жир, нагар, грязь – что только не попадает на ткань в процессе готовки или уборки. И стирать эти вещи приходится слишком часто, только порой безрезультатно: не сразу загрязнения поддаются очистке.

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Тем временем, легко и без дорогущих брендовых средств отстирать полотенца можно. Достаточно взять одну таблетку для посудомоечных машин, - подойдет любая, которую вы используете ежедневно. Растворите ее в воде и погрузите полотенца на час. Спустя время постирайте в машинке или на руках.

По материалам сайта Pensnews