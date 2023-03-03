«Будьте предельно осторожны»: Глоба – о событиях 3 марта

Наступление весны на этой неделе не изменило общую картину происходящего. По-прежнему время напряженное, полное крушения планов и перемен настроений. Об этом предупреждал в астропрогнозе Богдан Глоба. Отдельно он обратил внимание людей на то, что семидневка с 27 февраля по 5 марта насыщена скандальной энергией, повышены риски природных и погодных сюрпризов. И появляются люди, которые «питаются» негативом, которые всеми силами хотят выводить окружающих из равновесия.

На пятницу, 3 марта, Глоба-младший дал отдельный прогноз. Он предупредил об опасностях дня и дал совет, как лучше себя вести в канун уикенда.

«В пятницу обратите внимание на нужды близких. Помогайте коллективу и решайте проблемы сообща. Избегайте толпы и будьте предельно осторожны в дороге», - посоветовал астролог.

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