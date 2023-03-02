Будут сиять: названы способы, которые вернут блеск тусклым вилкам и ложкам — просто и эффективно

Как вернуть столовым приборам из нержавеющей стали первоначальный привлекательный вид? Об этом хозяйкам рассказали эксперты. Есть несколько способов избавиться от тусклого вида ложек и вилок.

Во-первых, нужно положить столовые приборы в кастрюлю с горячей водой, в которой до этого варилась картошка. Через 10 минут вилки и ложки нужно достать, сполоснуть их водой и вымыть с обычным средством для мытья посуды.

Также эксперты посоветовали положить приборы в контейнер, на дне которого должен быть лист фольги. Нужно посыпать все сверху содой и добавить горячую воду. Через 5-10 минут необходимо достать столовые приборы, сполоснуть и вытереть насухо, пишет портал belnovosti.

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