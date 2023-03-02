Заплатят уже весной: пенсионеров обрадовали еще одной денежной прибавкой

Российских пенсионеров обрадовали новостью о денежной выплате, которая должна поступить уже этой весной, а точнее, в мае.
Прибавка будет приурочена ко Дню Победы. Денежные средства перечислят пожилым гражданам, которые проживают в Санкт-Петербурге. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда планируют выплатить по 10 тысяч рублей, сообщает mk.ru.
При этом вдовы погибших военнослужащих и те, кто родился в военное время (до 3 сентября 1945 года), получат сумму в пять тысяч рублей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ранее сообщалось, что в марте изменится график выплаты пенсии. В красный день календаря многие организации просто не работают. Так как 8 марта является государственным праздником, в этот день не будут работать почтовые отделения и банки. Те россияне, которым должны перечислить деньги в эту дату, выплатят пенсию раньше.