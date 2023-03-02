Заплатят уже весной: пенсионеров обрадовали еще одной денежной прибавкой

Российских пенсионеров обрадовали новостью о денежной выплате, которая должна поступить уже этой весной, а точнее, в мае.

Прибавка будет приурочена ко Дню Победы. Денежные средства перечислят пожилым гражданам, которые проживают в Санкт-Петербурге. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда планируют выплатить по 10 тысяч рублей, сообщает mk.ru.

При этом вдовы погибших военнослужащих и те, кто родился в военное время (до 3 сентября 1945 года), получат сумму в пять тысяч рублей.

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