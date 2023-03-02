Есть два способа: флорист рассказала, как можно сэкономить на цветах к 8 Марта

За несколько дней до 8 марта цветочные магазины стандартно повышают цены на букеты. Покупка даже средней композиции из цветов может ударить по кошельку. Флорист Георгий Сухаржевский назвал два способа сэкономить на этом подарке.

Он подтвердил, что к главному весеннему празднику магазины задирают ценники на букеты до неимоверных высот. Поэтому эксперт посоветовал мужчинам заказывать цветы своим половинкам заранее, примерно в 20-х числах февраля. В самом магазине или на его сайте.