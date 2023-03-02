Когда под рукой нет утюга: раскрыто два неожиданных способа погладить одежду

Эксперты рассказали хозяйкам, как можно быстро и качественно погладить вещи, если под рукой не оказалось утюга. Есть два проверенных способа, которые могут по-настоящему выручить.

Во-первых, вернуть одежде первоначальный вид после стирки поможет обычный фен. Он разгладит быстро, без складок и заломов. Нужно лишь положить вещь на твердую плоскую поверхность и хорошо продуть феном. Затем необходимо перевернуть одежду и повторить несложную процедуру. Важно, чтобы расстояние между феном и вещами составляло несколько сантиметров, чтобы был достигнут нужный эффект, пишет портал tut-news.