Набрали высокие баллы: названы лучшие марки продуктов питания в четырех категориях

Продукты в магазине

Продукты в магазине. Фото: Global Look Press

Список уже опубликован экспертами.

Эксперты Роскачества опубликовали подборку продуктов из разных категорий, которые недавно получили награду Знак качества. Они прошли все необходимые лабораторные исследования, набрав высокие баллы.

В список лучших попали продукты из категорий: колбасные изделия, молочная продукция, соусы и соки. В частности, в выборке присутствуют:

- сметана «Молочная культура»;

- йогурт «Слобода»;

- колбаса «Агрокомплекс Выселковский»;

- молоко «Сегодня и завтра»;

- сосиски «Восточный»;

- сок Rioba;

- кетчуп Calve;

- майонез оливковый «Скит».

Список был опубликован в Telegram-канале Роскачества.

Ранее в Роскачестве поделились результатами проверки - на исследование взяли пшеничную муку высшего сорта. Для этого эксперты закупили 25 товаров разных торговых марок - все они представлены в отечественных магазинах.

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По итогу проверки самой высококачественной была признана мука четырех популярных брендов: «Алейка», «Французская штучка», «Экстра» и MAKFA. Эти товары стали претендентами на российский Знак качества.

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