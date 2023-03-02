Набрали высокие баллы: названы лучшие марки продуктов питания в четырех категориях

Эксперты Роскачества опубликовали подборку продуктов из разных категорий, которые недавно получили награду Знак качества. Они прошли все необходимые лабораторные исследования, набрав высокие баллы.
В список лучших попали продукты из категорий: колбасные изделия, молочная продукция, соусы и соки. В частности, в выборке присутствуют:
- сметана «Молочная культура»;
- йогурт «Слобода»;
- колбаса «Агрокомплекс Выселковский»;
- молоко «Сегодня и завтра»;
- сосиски «Восточный»;
- сок Rioba;
- кетчуп Calve;
- майонез оливковый «Скит».
Список был опубликован в Telegram-канале Роскачества.
Ранее в Роскачестве поделились результатами проверки - на исследование взяли пшеничную муку высшего сорта. Для этого эксперты закупили 25 товаров разных торговых марок - все они представлены в отечественных магазинах.
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По итогу проверки самой высококачественной была признана мука четырех популярных брендов: «Алейка», «Французская штучка», «Экстра» и MAKFA. Эти товары стали претендентами на российский Знак качества.