Желание новизны и скука: раскрыты пять причин, из-за которых люди изменяют

Существует пять главных причин, из-за которых люди изменяют своей второй половинке. Так считает психотерапевт Наталья Войтович. По ее словам, честность и открытость в общении помогут избежать «походов налево».
Во-первых, человек не может удовлетворить свои важные потребности в своих отношениях. Тогда появляется искушение искать их в другом месте и с другим человеком. В частности, речь идет об интиме, понимании или об эмоциональной поддержке, отметила эксперт.
Бывает и так, что человеку хочется новизны на фоне скучных и предсказуемых существующих отношений. Тогда люди идут на поводу у своих желаний и изменяют, чтобы получить новые впечатления.
Третья причина измен — это низкая самооценка, подчеркнула Войтович в своем Telegram-канале. Таким сомнительным образом человек как бы подтверждает, что является ценной и привлекательной личностью.
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Кроме того, человек ощущает интимную привязанность более, чем к одному человеку. Он регулярно изменяет, но имеющиеся отношения разрушать не хочет.
И, наконец, пятая причина — это месть. Ранее изменнику могли нанести душевную боль, и таким образом он выражает свою боль и обиду, подытожила психотерапевт.