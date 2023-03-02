Желание новизны и скука: раскрыты пять причин, из-за которых люди изменяют

Существует пять главных причин, из-за которых люди изменяют своей второй половинке. Так считает психотерапевт Наталья Войтович. По ее словам, честность и открытость в общении помогут избежать «походов налево».

Во-первых, человек не может удовлетворить свои важные потребности в своих отношениях. Тогда появляется искушение искать их в другом месте и с другим человеком. В частности, речь идет об интиме, понимании или об эмоциональной поддержке, отметила эксперт.

Бывает и так, что человеку хочется новизны на фоне скучных и предсказуемых существующих отношений. Тогда люди идут на поводу у своих желаний и изменяют, чтобы получить новые впечатления.