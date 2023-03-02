«Март холодный будет»: синоптик предрек возврат арктических холодов в Москву

Хоть в Москве и потеплело, но арктические холода еще вернутся в марте месяце. Метеорологическую весну в столице стоит ждать не раньше апреля, отмечает синоптик.

«Плюсовые температуры ожидаются завтра (3 марта. — Прим. авт.) вполне себе, но рассчитывать на приход весны не надо. Март холодный у нас будет, и возвраты арктических холодов будут. Так что пока до метеовесны очень далеко. Обычно она наступает в последней декаде марта, но по факту это произойдет только в апреле», — цитирует ТАСС ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

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Ну а вечером 2 марта в Москве ожидается обложной снегопад, температура от −1 до −3 градусов Цельсия. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм ртутного столба.