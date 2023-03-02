Как вывести жирные пятна с одежды обычным мелом: самое бюджетное средство

Имея под рукой обычный кусок мела, вы навсегда забудете про жирные пятна на одежде, которые с трудом поддаются стирке.

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Вам нужно раскрошить мел, покрыть им пятно и оставить примерно на час. Грубую ткань, к примеру, джинсовку можно просто обильно натереть мелом.

Далее просто бросаете обработанную одежду в стиралку и ждете, когда процесс стирки закончится.

Если пятно большое и вы видите, что просто так его не удалить. Дополнительно потрите перед стиркой влажным хозяйственным мылом (прямо по мелу). И только потом бросайте в машинку.

Источник: lifehacker.ru.