Как вывести жирные пятна с одежды обычным мелом: самое бюджетное средство

Имея под рукой обычный кусок мела, вы навсегда забудете про жирные пятна на одежде, которые с трудом поддаются стирке.
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Вам нужно раскрошить мел, покрыть им пятно и оставить примерно на час. Грубую ткань, к примеру, джинсовку можно просто обильно натереть мелом.
Далее просто бросаете обработанную одежду в стиралку и ждете, когда процесс стирки закончится.
Если пятно большое и вы видите, что просто так его не удалить. Дополнительно потрите перед стиркой влажным хозяйственным мылом (прямо по мелу). И только потом бросайте в машинку.
Источник: lifehacker.ru.